Движение на набережных улицах и в центре Москвы временно перекроют 1 июня

1 июня изменится схема движения транспорта на ряде набережных и улиц в центре столицы в связи с проведением забега «Зеленый марафон». Об этом в пятницу, 31 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Так, с 07:50 до 15:20 перекроют движение на центральных набережных; с 01:00 до 18:00 на Большом Москворецком мосту; с 03:00 до 18:00 на улицах Ильинке, Варварке и Москворецкой, а также на площадях Васильевский Спуск, Новой и Старой; с 07:50 до 13:05 на Болотной улице и в Фалеевском переулке; с 07:50 до 13:30 на Садовнической улице; с 07:50 до 13:40 на Большом и Малом Устьинских мостах; с 07:50 до 15:20 в Китайгородском проезде; с 08:20 до 11:45 на улице Хамовнический Вал; с 08:30 до 13:15 на улице Балчуг и в Лубочном переулке; с 08:40 до 11:30 на улице Лужники.

Также уточняется, что на перечисленных участках с 00:01 1 июня и до окончания мероприятия будет запрещена парковка. Жителям столицы рекомендовали в этот день выбирать общественный транспорт или планировать маршрут заранее с учетом введенных ограничений, передает официальный сайт мэра Москвы.

В июле в расписании движения поездов МЦД-3 внесут изменения. Ограничения затронут некоторые дни месяца.