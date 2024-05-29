Москвичам напомнили об опасности купания в фонтанах

Купание в фонтане может обернуться травмой, кроме того, это негигиенично, так как в воде размножаются бактерии. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

«В жаркую погоду так и хочется освежиться прохладными брызгами фонтана. Но делать это крайне нежелательно (даже в «сухих» фонтанах). Внутри фонтанных чаш находится сложное техническое оборудование – струйные насадки, светильники, датчики уровня воды. Из-за них можно получить травму. Несмотря на то, что сооружения регулярно – минимум раз в месяц – промывают, а воду меняют, купаться в фонтанах негигиенично. В воду попадают атмосферные осадки и пыль, в ней купаются птицы, а жара способствует размножению бактерий», – говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что 29 мая стало самым жарким днем в столице с начала года. МЧС также предупредило о 30-градусной жаре в городе, которая продержится до 31 мая.