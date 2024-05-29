Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится летом

На Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 в июне изменится расписание поездов. Об этом в среду, 29 мая, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Отмечается, что изменения в графике будут введены в выходные 1, 2, 8 и 9 июня, а также по будням с 19:00 до 6:00 с 3 по 28 июня. Некоторые поезда будут отменены, другие начнут следовать сокращенными маршрутами.

— Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусами от станции метро «Ховрино» №1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D), — следует из публикации Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Москвичам и гостям столицы рекомендуют ознакомиться с более подробной информацией в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт».

Расписание движения составов на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги также изменилось с конца апреля по конец мая текущего года. Изменения связаны с модернизацией инфраструктуры нескольких станций. На официальном сайте МЖД доступна информация о временных промежутках ремонтных работ.