Книжному фестивалю «Красная площадь» исполняется 10 лет

Юбилей отмечает фестиваль «Красная площадь» — ему исполняется десять лет. Большой праздник для поклонников литературы пройдет с 6 по 9 июня. О главных событиях на площадках фестиваля рассказывает «Вечерняя Москва».

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В этом году грандиозный литературный праздник вновь объединит писателей, поэтов, издателей, актеров и, конечно же, десятки тысяч читателей.

Одним из центральных событий станет празднование 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Помимо основной площадки эту дату отметили и на Пушкинской площади. Так, 6 июня у памятника поэту можно будет услышать стихи классика на мансийском, лезгинском, мокшанском, вепсском, удмуртском и многих других языках в исполнении современных поэтов.

Уже не первый год в рамках книжного праздника проходит «Фестиваль национальных литератур». В этот раз национальные писатели, поэты и переводчики вновь представят гостям свое творчество и познакомят с языковым многообразием нашей страны.

На площадке «Художественная литература» о «творческой кухне» и новых книгах будут говорить главные писатели, поэты и драматурги страны. Среди них — Вадим Панов, Дарья Донцова, Олег Рой, Анна Матвеева, Яна Вагнер и многие другие.

На стенде «Регионы России» участники фестиваля представят издательскую карту страны в миниатюре: здесь соберутся издатели со всей России, от Калининграда до Владивостока. Они познакомят читателей с редкими книгами, которые являются редкими гостями в столичных магазинах.

Не забыли и про юных читателей, в этом году организаторы отвели под стенд «Детской и учебной литературы» внушительную часть площадки. Помимо мастер-классов, показов мультфильмов и даже диафильмов мальчишек и девчонок ждут встречи с детскими писателями: Анастасией Орловой, Андреем Усачевым, Евгением Гаглоевым.

Впервые в истории фестиваля пройдет церемония награждения Всероссийской литературной премии в области военной прозы и публицистики имени Максима Фомина, известного как Владлен Татарский (писатель, российский военкор. — «ВМ»).

Музыкально-литературные и поэтические программы организаторы посвятили знаковым датам, одна из них: Год лейтенантской прозы — прозвучат произведения Бориса Васильева, Василия Шукшина, Булата Окуджавы.

В эти же дни на первом этаже ГУМа будет работать настоящий рай для библиофилов — раздел «Антикварная и букинистическая книга».

Разбавят фестивальные дни и театральные постановки. Посмотреть их можно будет на площадке «Главная сцена».

Владимир Толстой, советник Президента России по вопросам культуры и искусства, председатель организационного комитета фестиваля «Красная площадь»: