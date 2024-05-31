В Москве прогнозируются дожди в предстоящие выходные, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

По его словам, после аномальной жары в столицу также придет похолодание. Он подчеркнул, что столбики термометров опустятся до плюс 25 градусов днем и до плюс 15 — в ночные часы.

«В выходные дни в Москве немного похолодает, температура воздуха составит +25 градусов днем, по области 23–25 градусов тепла. Ночи тоже будут теплые и без осадков, столбики термометров покажут 15–17 градусов тепла. А вот днем 1 и 2 июня возможны кратковременные дожди, преимущественно в эти дни будет облачно», — рассказал Шувалов.

Ранее в связи с жаркой погодой в Москве был введен «оранжевый» уровень погодной опасности. По данным синоптиков, предупреждение будет действовать до 18:00 пятницы, 31 мая. «Оранжевый» уровень означает опасную погоду и предупреждает о вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Москвичам дали советы, как пережить аномальную жару в городе

До этого специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москву придет тополиная «метель». Она также предупредила граждан о возможности аллергической реакции. Позднякова пояснила, что цветение тополя ускорилось благодаря теплой и сухой погоде во второй половине мая.