В Москве 1 июня состоится "Семейный полумарафон"

Спортивный праздник "Семейный полумарафон" состоится на северо-востоке столицы в День защиты детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгордумы.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы

"1 июня, в субботу, в "Парке Яуза" состоится "Семейный полумарафон" - яркий спортивный семейный праздник, фестиваль бега для участников всех возрастов и уровня подготовки. В торжественной церемонии открытия примут участие: председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, префект Северо-Восточного административного округа города Москвы Сергей Мельников, директор ГАУ города Москвы "Парк Яуза" Александр Сапронов. Специальный гость - известный спортивный комментатор и телеведущий Виктор Гусев", - значится в сообщении.

Отмечается, что участники забега выйдут на старт дистанций от 500 м до полумарафона - 21 км. В спортивном мероприятии планируют принять участие более 500 москвичей разного возраста. Победителей ждут призы и подарки, интерактивная программа, мастер-классы и полевая кухня.

Так, в 10:00 запланирован старт забега полумарафона (21 км), в 12:00 - церемония открытия мероприятия, с 12:15 до 12:45 - детский забег (500 м), семейный забег (1 км) и личный зачет (1 км и 5 км). Церемония награждения участников состоится в 13:15.