Эксперты высоко оценили стратегию городской поддержки московской промышленности

Москва — крупный промышленный центр России, где постоянно улучшаются программы по поддержке городской среды. Об этом в среду, 29 мая, сообщило издание «Ведомости. Город».

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На территории Москвы свыше 4200 промышленных предприятий, на которых трудоустроено 725 000 специалистов. Программы городской поддержки позволили предприятиям сохранить экономику города в период пандемии и во время наложения западных санкций, которые были нацелены на промышленный сектор.

Особые льготы предусмотрены для технопарков столицы и особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Такие предприятия позволяют сосредоточить научные, технические и производственные ресурсы в одном месте, обеспечивая благоприятные условия для малого бизнеса и масштабных технологических производств.

По мнению экспертов, Москва смогла обеспечить достойный уровень импортозамещения.

— Мы можем оценить это по главному критерию — есть у нас дефицит каких-то товаров или нет, есть у нас дефицит деталей или нет? Я отвечаю на оба вопроса отрицательно. Если бы были систематические сбои или дефицит, то были бы вопросы к импортозамещению, — рассказал экономист Михаил Беляев.

По его словам, столичные предприятия заняли ниши, которые освободились и нормально работают, сказано в публикации «Ведомости. Город».

29 мая производитель упаковки закупил новое оборудование благодаря льготному инвестиционному кредиту, полученному при поддержке Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. По его словам, благодаря новым станкам компания сможет начать выпускать импортозамещающую продукцию.