Детский конкурс талантов пройдет в московской усадьбе Деда Мороза

В Московской усадьбе Деда Мороза 1 июня впервые пройдет детский конкурс «Сказочно талантлив». Проект позволит юным дарованиям показать свои творческие навыки. Об этом рассказали в пресс-службе усадьбы.

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— Дети от 5 до 12 лет смогут побороться за победу в одной из номинаций в своих возрастных категориях. О готовности проверить силы в конкурсе заявили более 300 участников. Из них было отобрано 16 конкурсантов. Именно им предстоит пройти три финальных этапа, — говорится в сообщении.

Давать оценку в конкурсе будет экспертное жюри. В его состав войдут специалисты из разных областей. На один день прервет свой отпуск и приедет в усадьбу для поддержки участников Дед Мороз. Старшим экспертом в жюри станет Баба-Яга.

Также посетителей усадьбы ждет насыщенная программа: захватывающие мастер-классы, экскурсии, музыкальные и театрализованные представления.

В городском семейном парке «Остров Мечты» 1 июня пройдет насыщенная праздничная программа, посвященная Дню защиты детей. В случае ухудшения погодных условий все мероприятия будут перенесены в городской променад парка на площадь «Москва».