Столичные службы проводят аэрацию на дорогах

Специалисты отслеживают состояние улично-дорожной сети в связи с сильной жарой и проводят аэрацию. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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По словам работников, тротуары и дороги регулярно промываются водой.

— При температуре выше плюс 25 градусов проводим аэрацию, — говорится в сообщении.

Струи воды помогают охладить не только дорожное полотно, но и нагревающийся от асфальта воздух, следует из публикации в Telegram-канале.

29 мая городские службы Москвы в связи с жаркой погодой непрерывно контролировали состояние улично-дорожной сети. Промывка дорог, тротуаров и дворовых территорий проводится в регулярном порядке на улицах столицы.

Из-за сильной жары 29–31 мая на железнодорожных станциях и вокзалах в Москве и Подмосковье пассажирам раздают воду. Уточняется, что в ближайшие дни в Москве и области обещают 28–30 градусов жары.

Главное управление МЧС России по Москве напомнило москвичам о мерах безопасности в период сильной жары. Важно избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор. Для сохранения водно-солевого баланса нужно пить много воды.