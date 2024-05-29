Вильфанд: температура 29 мая соответствует самой жаркой июльской погоде

Температура в Москве 29 мая соответствует самой жаркой июльской погоде – Вильфанд
Сегодняшняя температура в столице по климату соответствует самому жаркому июльскому периоду. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Вчера средняя суточная температура в Москве составила 19,4 градуса, что характерно для первой половины июля. Сегодня уже в 13:00 на станции ВДНХ температура поднялась до плюс 26,9 градуса. Безусловно, это самый жаркий день с начала года, и, по всей видимости, средняя суточная температура сегодня приблизится к 20-градусной отметке. По климату это соответствует самому жаркому июльскому периоду, когда средняя суточная температура составляет плюс 19,8 градуса», – сказал Вильфанд.
Он добавил, что в других районах Москвы температура уже сейчас превысила плюс 28 градусов.
«Например, на Балчуге плюс 28,7. И, конечно, сегодня температура еще будет расти. И ближайшие дни будут такими же аномально жаркими, июльскими», – уточнил синоптик.