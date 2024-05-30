Какие мероприятия пройдут в Москве в День защиты детей

Москва масштабно отметит День защиты детей. Какие мероприятия пройдут в городе 1 и 2 июня, узнала «Вечерняя Москва».

Все для вас

ВДНХ Пр-т Мира, 119

Одной из центральных площадок станет ВДНХ. В Зеленом театре 1 июня состоится праздник детства с участием знаменитых артистов.

На Центральной и Главной аллеях гости Главной выставки страны увидят уличные постановки, цирковые и анимационные шоу, выступления духовых оркестров и ансамблей.

— Это наш любимый парк в городе. Обязательно придем сюда с дочкой и 1 июня, чтобы отметить День защиты детей. Погода обещает быть прекрасной, — с улыбкой поделилась с «Вечерней Москвой» мама шестилетней Софии Мария Харламова.

Каникулы со смыслом

Воробьевы горы Ул. Косыгина, 17

В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 1 июня пройдет семейный пикник «Каникулы со смыслом». Гостей ждут различные активности: роспись сумок и тарелок, мастер-классы по робототехнике, химии, геодезии, оказанию первой помощи, а также квизы (викторины), увлекательные научные эксперименты, дрон-баскетбол и многое другое.

Вместе с искусством

Парк культуры Ул. Крымский Вал, 9

Московский детский фестиваль искусств «Небо» состоится 1 и 2 июня в Парке Горького. Пройдут спектакли, концерты, оперные шоу, книжная ярмарка, мастер-классы по сценическому движению, науке и музыке, карнавальные шествия. Участие примут артисты Ирина Пегова, Алиса Гребенщикова, Ирина Апексимова, Кристина Асмус и другие.

Спорт для всех

Спортивная Ул. Лужники, 24, с. 1

На территории олимпийского комплекса «Лужники» 1 июня пройдет фестиваль школьного спорта. Гости смогут пройти полосу препятствий, сыграть в настольный теннис и гольф, а также сразиться между собой на киберарене.

Путешествие в науку

Китай-город Ул. Варварка, домовладение 6, с. 1

Впервые 2 июня в парке «Зарядье» пройдет масштабный научно-познавательный фестиваль «Научфест». Праздник посвящен юбилеям со дня рождения ученых, которые отмечаются в этом году. На один день парк превратится в увлекательный квест-лабиринт с тематическими лабораториями, экспериментальными заданиями, квизами, интеллектуальными играми и научными шоу для детей и взрослых.

Не забываем историю

Парк Победы Пл. Победы, 3

Музей Победы подготовил для юных москвичей экскурсии, выставки, музыкальные концерты и мастер-классы. Посетить их бесплатно смогут все гости в возрасте до 14 лет. 1 июня в течение всего дня для юных посетителей будет работать обновленная выставка «Крупным планом». На ней представят детские игрушки военного и послевоенного времени из фондов музея.

Кстати, на эскалаторах столичного метро, МЦК и МЦД будут звучать аудиопоздравления от персонажей комедийных мультсериалов «Диносити», «Тима и Тома» и «Бодо Бородо».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента культуры Москвы:

— На фестивале «Небо» в Парке Горького более 100 мероприятий ждет москвичей на девяти площадках фестиваля. Программа этого года разнообразная и будет интересна не только детям и подросткам, но и взрослым. Здесь каждый найдет что-то по душе — научные эксперименты и спектакли-променады, мастер-классы по сценическому движению и музыкальным профессиям, зрелищные театральные постановки и концерты.

Воздушный подарок

Московская канатная дорога предоставит возможность бесплатного проезда для детей до 14 лет. Кроме того, на станции канатной дороги «Лужники» в павильоне комплекса ГТО можно выполнить задание и получить сувенир. На «Воробьевых горах» пройдет концерт, детей угостят мороженым, а на станции «Новая лига» проведут бесплатные спортивные мастер-классы по пляжному волейболу и новой спортивной активности комплекса — полетам на трапеции.