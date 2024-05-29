В Москве в районе Хорошево-Мневники появится храм в честь князя Александра Невского

Строительство храма в честь святого благоверного князя Александра Невского на улице Мневники в Северо-Западном административном округе Москвы планируется завершить до конца года. На объекте выполнены строительно-монтажные работы, ведутся кровельные и фасадные работы, устройство инженерных систем, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Объемно-пространственная композиция образована однокупольным зданием храма, установленным на высоком стилобате с гульбищем. В самом храме расположены: молельный зал с галереей, притвор, солея, алтарь, на антресольном этаже - хоры и звонница. В стилобате устроены помещения крестильной, трапезной, воскресной школы и приходских служб. Подвальная часть предназначена для технических помещений", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что за основу архитектурно-художественного облика храма взят шедевр XIV века церковного зодчества Великого Новгорода - церковь Спаса Преображения на Ильине (1374 год), в которой сохранились фрески кисти Феофана Грека (1378 год).

Департамент градостроительной политики Москвы с 2014 года ведет работу по контролю за вводом храмов и храмовых комплексов в эксплуатацию. На сегодня при участии ведомства в рамках программы строительства храмовых комплексов в городе введено в эксплуатацию 107 объектов, в том числе 9 - на территории Северо-Западного административного округа.