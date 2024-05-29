В московском частном парке «Сказка» установили надгробия-декорации, призванные «отучить детей от плохих манер». Телеканал Russia Today опубликовал видео, снятое в парке одной из мам.

На видео показаны установленные на газоне надгробия с надписями «Топтал газон», «Громко кричал в парке», «Лез без очереди», «Лез через ограждение» и «Не слушал родителей». Представители парка рассказали RT, что эта тематическая инсталляция для зоны «Хоррор» появилась два года назад - рядом с комнатой страха. В парке подчеркнули, что не получали жалоб на декорации.

«Не очень понятно, почему на это обратили внимание только сейчас. Но эта наша идея посетителям нравится, многие фотографируются на фоне данных надгробий», - отметили собеседники телеканала.

Не ходить по газонам посетителей ранее просили в парке у стадиона ФК «Краснодар». Директор стадиона Владимир Аврамко рассказывал, что временные - на осенне-зимний период - ограничения нужны, так как в холода трава прекращает расти и любая нагрузка на газон может привести к его исчезновению.