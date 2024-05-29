Собянин: в Москве в третий раз пройдет выставка «ПРОреставрацию»

В конце 2024 года в столице состоится третья выставка «ПРОреставрацию». Мероприятие объединит профессионалов отрасли, которые продемонстрируют отечественные методы и решения для реставрационных работ. Об этом в среду, 29 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Для гостей проведут более 150 мастер-классов, а также панельные сессии, дискуссии, круглые столы, лекции и презентации от ведущих специалистов отрасли. Посетители выставки обсудят технологии сохранения объектов культурного наследия. Кроме того, в экспозиции примут участие 35 вузов и колледжей.

— Между молодыми реставраторами — студентами профильных образовательных учреждений из разных регионов России — пройдут соревнования, — добавил Собянин в своем Telegram-канале.

В столице реставрационные работы проводятся не только по отношению к памятникам, но и к зданиям. Например, пройдут работы по реставрации фасадов городской усадьбы Баевых на проспекте Мира.

В конце марта в городе завершилась реставрация фасадов особняка середины XIX века, в котором жил один из крупнейших столичных предпринимателей Яков Рекк.