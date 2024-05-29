В московском метро раздают воду из-за установившейся жары

Пассажиры московского метрополитена могут бесплатно получить воду из-за установившейся в столице жаркой погоды. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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"Для пассажиров в метро начали раздавать воду. Это станции: "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская", "Выхино". Также ЦППК предлагают воду с 14 часов на вокзалах: Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском, а еще на станциях: Подольск, Тушинская, Выхино, Раменское, Железнодорожная, Мытищи", - значится в сообщении.

Кроме того, МТППК раздает воду на Ленинградском вокзале.

"На борту электросудов вы найдете кулеры с питьевой водой и одноразовые стаканчики. В поездах, экспресс-автобусах и терминалах "Аэроэкспресс" системы климат-контроля поддерживают оптимальную температуру", - заключили в департаменте.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ распространили экстренное предупреждение, согласно которому тридцатиградусная жара продлится в Московском регионе как минимум три дня.