МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре

Главное управление МЧС РФ по Москве распространило штормовое предупреждение о жаре до 30 градусов днем с 29 по 31 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка министерства. Москва24

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в дневные часы с 29 мая по 31 мая в городе Москве ожидается сильная жара с температурой +30 градусов», – сказали в пресс-службе МЧС. ФедералПресс

«Жителям и гостям столицы нужно быть осторожными и внимательными. Избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор. Обязательно пейте больше воды. Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем», — говорится в сообщении. Вечерняя Москва