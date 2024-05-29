Более 400 гектаров земли вовлечено в программу КРТ в 2024 году

Более 400 гектаров были включены в программу комплексного развития территорий (КРТ) в 2024 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

© m24.ru

На данных участках планируется построить современное жилье, а также общественно-деловые строения и здания, которые будут отданы для размещения новых производств, отметил он.

"С начала реализации программы в Москве обследовали более 18 тысяч гектаров территорий. Если в 2020 году площадь территорий под реализацию проектов КРТ составляла около двух тысяч гектаров, то сегодня она превышает 3,1 тысячи гектаров. Только с начала 2024 года в программу вовлекли более 400 гектаров земли", – рассказал заммэра.

Ефимов напомнил, что программа реализуется в столице с 2020 года. За счет данного проекта в Москве возвращаются в оборот заброшенные или неэффективно используемые земельные участки. На их месте возникает современная городская среда, которая включает всю необходимую для жизни столицы инфраструктуру, подчеркнул он.

Ранее Сергей Собянин заявил, что за счет реализации КРТ включенные в программу земельные участки вновь начнут приносить пользу москвичам.

Мэр также напомнил о запуске онлайн-сервиса, предназначенного для проверки расположения участка в границах КРТ по кадастровому номеру. Кроме того, при запросе пользователь сможет получить набор связанной с проектом документации.