В Москве благоустроят четыре зелёные зоны в Южном округе

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящем благоустройстве четырёх зелёных зон в Южном округе столицы.

© Сергей Собянин личный блог

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на личный блог мэра.

«В этом сезоне займёмся территорией на пересечении районов Чертаново Южное и Центральное. Она прилегает к водоёмам в Народном парке, в районе улицы Чертановская, 48, корпус 3. Проект благоустройства предполагает высадку почти 240 деревьев лиственных пород и порядка 1,2 тыс. кустарников», — сказал Собянин.

Он также отметил, что благоустройство пройдёт на территории по улице Красного Маяка, в районе Варшавских прудов, в Покровском парке.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы началось благоустройство парка «Савёловский».