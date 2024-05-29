Проезд для детей на канатке в Москве будет бесплатным 1 июня

Дети смогут проехать на Московской канатной дороге бесплатно 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы".

"По уже сложившейся традиции 1 июня юные москвичи и гости столицы до 14 лет получат возможность совершить бесплатную воздушную прогулку. А днем на станциях канатной дороги пройдут праздничные мероприятия", - значится в сообщении.

Так, на станции "Лужники" в павильоне комплекса ГТО можно будет выполнить задание и получить бесплатный сувенир. На станции "Воробьевы горы" состоится концерт, также там угостят мороженым детей. На станции "Новая лига", расположенной на Воробьевской набережной проведут бесплатные спортивные мастер-классы по пляжному волейболу и новой спортивной активности комплекса - полетах на трапеции. Для участия в них необходимо предварительно зарегистрироваться.

Подробности акции на сайте комплекса srkvg.