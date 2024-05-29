В Москве открыли новый переход на вокзал Зеленоград-Крюково

Переход на городской вокзал Зеленоград-Крюково через улицу Ленина открыли в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

© Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина

"Теперь у горожан есть еще один безопасный вход на вокзал с лифтом и эскалатором. Также подземный переход со стороны Новокрюковской улицы оборудовали пандусом с навесом", - написал Собянин.

Он отметил, что вокзал строили на перспективу, так как Зеленоград - центр российской микроэлектроники, который активно развивается. За год пассажиропоток вырос почти на треть, и на сегодняшний день он составляет свыше 31 тыс. человек в сутки.

Как уточняется в Telegram-канале МЖД, для нового надземного перехода на вокзал был построен вестибюль и пешеходная галерея длиной 42 м с витражным остеклением. Общая площадь возведенных конструкций составила 603 кв. м.