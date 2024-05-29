Ночь на 29 мая стала самой теплой в Москве с начала 2024 года

Ночь на 29 мая в центре столицы стала самой теплой с начала года, сообщила в своем Telegram-канале метеоролог Татьяна Позднякова.

"Ночь 29 мая в центре Москвы оказалась самой теплой с начала года. На Балчуге минимальная температура составила 18,1 градуса. За пределами Садового кольца ночью было от 12 до 15 градусов, что не превысило минимальную температуру, наблюдавшуюся 21 мая", - написала она.

Синоптик добавила, что в юго-восточных районах Подмосковья ночь была теплее, чем в западных, где температура не доходила до плюс 10 градусов. "Ближайшие ночи в столичном регионе будут теплее на 2-3 градуса. А в Москве они станут уже душными", - отметила Позднякова.