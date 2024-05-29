Более 60 ветхих построек восстановили в Москве с начала года

Благодаря совместной работе Госинспекции по недвижимости с владельцами ветхих построек с января по апрель 2024 года в Москве привели в порядок 65 построек, подлежащих восстановлению. Об этом рассказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

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— Мы занимается выявлением ветхих построек для их последующего ремонта и возврата в хозяйственный оборот. В рамках этой масштабной работы специалисты инспекции совместно с собственниками ветхих строений определяют ключевые этапы по ремонту ветхого фонда и принимают участие в разработке дорожных карт, — отметил начальник ведомства.

По его словам, подобные работы значительно обновляют пространство столицы, поскольку ликвидируются «неприглядные и опасные постройки». За указанный срок были снесены 148 аварийных объектов.

За все время программы специалисты привели в порядок свыше 740 объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии и демонтировали 1117 опасных зданий, не подлежащих восстановлению.

В Госинспекции по недвижимости также напомнили, что в Москве работает цифровая платформа «Открытый контроль», с помощью которой можно получить консультации от контролеров, задать вопрос о надзорной деятельности и проверить себя на наличие рисков нарушения обязательных требований.