Синоптик предупредил об аномальной погоде в Москве

Воздух в столице в среду прогреется до 29 градусов, в Подмосковье - до 30, что на 10 градусов выше положенной климатической нормы. Об этом ТАСС рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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"Температура воздуха в столице 27 - 29 [градусов], по области 25 - 30. Такой температурный фон считается аномально высоким - то есть на 10 градусов выше положенной в конце весны климатической нормы", - сказал он.

По словам синоптика, сегодня самый жаркий день с начала 2024 года.