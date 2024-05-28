В Москве впервые запустят мотопатруль

Центр организации дорожного движения Москвы впервые запускает мотопатруль - шесть сотрудников на байках будут ежедневно патрулировать дороги. Преимущественно в центре, но при необходимости они смогут отправиться в любую точку города, где нужна помощь.

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"Задачи у нового подразделения такие же, как у их коллег из Дорожного патруля - обеспечивать непрерывное и безопасное движение в городе, - объяснил заммэра Максим Ликсутов. - Преимущество мотопатруля в его мобильности: он способен добраться до места происшествия быстрее сотрудников на автомобилях и не занимает много места на дороге".

Сотрудников дорожных патрулей ЦОДД иногда называют дорожными ангелами - они не выписывают штрафов, но приходят на помощь. Могут поменять спустившее колесо или запустить заглохший двигатель, отбуксировать сломавшуюся машину с полосы движения, помочь оформить европротокол в случае ДТП.

У мотопатрулей тоже есть с собой все необходимое: сигнальные маяки и конусы, пусковые устройства для двигателей, насос и огнетушитель, аптечка, бланки европротокола и многое другое.

"Ближайший сезон мы будем собирать данные о работе мотоподразделения, а затем примем решения относительно расширения штата сотрудников и их функций, а также географии работы", - обещает Ликсутов.

В составе ЦОДД также работает и велопатруль - 17 сотрудников на велосипедах вышли на дежурство еще в середине мая. У них среди прочего есть с собой инструменты для ремонта велосипедов. Хотя они также приходят на помощь в случае автомобильных ДТП, а еще следят за состоянием знаков, светофоров, велопарковок и другой инфраструктуры.