В Москву придут дожди с грозами

В грядущие выходные в Москве ожидаются грозовые дожди. Об этом «360» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что в ближайшие дни столбики термометров будут находиться в районе плюс 30 градусов. Такая погода продержится в Москве до 1 июня.

«В выходные к Москве и Подмосковью подойдет неустойчивая погода с кратковременными дневными грозовыми дождями. Температура станет более щадящей», — сказал Шувалов.

По его словам, 1 и 2 июня температура воздуха в Москве составит плюс 23-25 градусов.

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