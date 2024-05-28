В Москве подготовили ответ "Цирку дю Солей" - шоу "Антигравитация"

В ДК им. Горбунова запустили необычное театрально-цирковое шоу "Антигравитация".

Его создатели говорят: "Это наш ответ "Цирку дю Солей". Утверждение обосновано тем, что в шоу принимают участие 30 титулованных российских спортсменов и артистов из "Цирка дю Солей", но то, что они делают, канадскому цирку даже не снилось. Метафорическое путешествие по волшебным мирам придумали режиссер, солист "Цирка дю Солей" Андрей Кольцов и автор и худрук Нина Чусова.

"Антигравитация" создана по мотивам повести-притчи Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" и сопровождается оригинальной рок-фактурой композитора Александра Гусева в исполнении живого оркестра, включающей хиты группы "Ария". Трюки и танцы исполняются на экране площадью 100 кв. метров, находящемся под острым углом наклона.

Акробатические номера в "Антигравитации" вплетаются в танец, пантомиму, клоунаду.

Прямая речь

Андрей Кольцов, лауреат международных цирковых конкурсов в Монте-Карло, Париже и Китае, режиссер шоу:

"Я с уверенностью могу сказать, что подобного нигде нет - соединены все сценические жанры, видеоконтент и даже больше. Изначально это была авантюра - придумать такое шоу очень сложно, а реализовать - еще сложнее, но мы смогли!"

Нина Чусова, автор и художественный руководитель шоу: