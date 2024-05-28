Сергей Собянин одобрил создание нового производства в районе Крюково

План строительства промышленного объекта в Зеленограде был одобрен. Об этом во вторник, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Инвестор возведет его в районе Крюково по программе создания мест приложения труда. В здании расположатся производители товаров народного потребления, — отметил глава города.

Земельный участок под строительство был передан инвестору по льготной ставке «Рубль в год» в рамках масштабного инвестиционного проекта. Трудоустроиться на предприятие смогут не меньше 300 человек, написал в своем Telegram-канале мэр города.

Накануне Собянин сообщил, что за последние пять лет в Москве выросло производство одежды в 62,4 раза. Эта отрасль является самой быстрорастущей в столице.

Мэр Москвы поблагодарил предпринимателей за вклад в развитие города. По его словам, свыше 985 компаний представили свою продукцию на «Московской неделе интерьера и дизайна».

Столица остается одним из первых субъектов РФ, который реализовал региональные программы льготного кредитования, их насчитывается уже шесть. Глава города подчеркнул, что поддержка правительства предусматривает кредитование, факторинг и даже гарантийное содействие.