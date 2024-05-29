В Москве выросло производство продуктов питания

За январь–март 2024 года столичные производители в 2,6 раза увеличили объем выпуска продуктов питания по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице действует широкий перечень мер поддержки для бизнеса, которыми могут воспользоваться, в том числе, производители продуктов питания. Сегодня продовольственные товары в городе выпускают свыше 290 предприятий. По итогам первого квартала 2024-го они изготовили на 155 процентов больше продукции, чем за тот же период прошлого года, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, наиболее динамичный рост показали мясоперерабатывающие заводы, они в 6,4 раза увеличили выпуск продукции. Каждая девятая тонна колбасы в стране была выпущена на московских заводах — предприятия выпустили 66,8 тысячи тонн колбасных изделий.

Кроме того, почти в 1,2 раза нарастили объемы производства молочные комбинаты и выпустили свыше 10,5 тысяч тонн сыра и творожных продуктов. В городе работает 24 предприятия отрасли, в их числе «Царицынский» и «Лианозовский» молочные заводы, производитель плавленных сыров «Карат».

Отмечается, что высоким показателям способствует поддержка со стороны города. Например, 24 столичных производителя продуктов питания получают налоговые льготы благодаря статусу промкомплекса и инвестируют вырученные средства в развитие.