Синоптик рассказал о новом температурном рекорде в Москве

Базовая метеостанция на ВДНХ зафиксировала новый температурный рекорд с начала текущего года в столице. Об том в среду, 29 мая, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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— Новый максимум с начала года в Москве теперь составляет 28,4 градуса выше нуля, — отметил синоптик.

Леус добавил, что до конца рабочей недели у погоды есть все шансы установить новый рекорд, следует из публикации в Telegram-канале специалиста.

В пресс-службе столичного МЧС москвичей и жителей Подмосковья предупредили о высокой пожароопасности в период с 30 мая по 1 июня. Горожан призвали сохранять бдительность, соблюдать меры пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также сообщила, что в ближайшие дни жители столицы могут ожидать тополиную метель.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что жара влечет за собой угрозу теплового удара. Из-за него у людей могут снизиться внимательность и работоспособность в целом. Чтобы предотвратить негативные последствия, следует носить головные уборы, меньше пребывать на солнце, но пить больше воды.