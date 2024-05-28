Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт

Москвичам и гостям столицы во второй половине дня 28 мая для поездок по городу рекомендуется использовать общественный транспорт. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«ЦОДД: соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Интенсивное движение сейчас на МКАД в районе Варшавского шоссе; МКАД в районе Осташковского шоссе; внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Волгоградского проспекта. Во второй половине дня ожидаем локальные затруднения на вылетных магистралях по направлению в область, на внутренней стороне ТТК от Велозаводской эстакады до Новорижской эстакады и на внешней стороне ТТК от Лефортовского тоннеля до Хорошевской эстакады. Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт», – говорится в сообщении.

Уточняется, что на движение могут повлиять ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП, низкие скорости. Водителей просят быть внимательными и не отвлекаться на телефон во время движения.