Инклюзивный пикник пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» 1 июня

В Международный день защиты детей в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет традиционный инклюзивный пикник. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«1 июня, в День защиты детей, на Большой поляне пройдет наш традиционный инклюзивный пикник. Это праздник для каждого ребенка, на который могут прийти все – вне зависимости от возраста, особенностей или особых потребностей. Будут и лекции, и развлечения. На одной поляне встретятся специалисты в сфере инклюзии, юные артисты школьных кружков, художники-пленэристы. Будет много мастер-классов, в которых может поучаствовать любой желающий», – сказали в пресс-службе.

Отмечается, что программа мероприятия опубликована на сайте tsaritsyno-museum.ru. Вход на пикник будет бесплатным.

Ранее «Известия» сообщали, что 1–2 июня праздничные мероприятия также пройдут в других парках, музеях и культурных центрах столицы.