В Москве выросло производство бытовой химии и косметики

За январь–март 2024 года столичные производители мыла, чистящих, парфюмерных и косметических средств нарастили выпуск продукции более чем в 1,3 раза.

© Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

— В столице более 30 предприятий выпускают мыло, моющие средства, парфюмерию и косметику. Они обеспечивают работой более четырех тысяч человек. За первые 3 месяца этого года они нарастили выпуск продукции на 34,3 процента. Увеличению способствовало, в том числе, появление новых линеек продукции, в частности из экологически чистых и натуральных продуктов, а также расширение каналов сбыта, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Так, более чем в 12 раз вырос выпуск жидкого мыла, моющих средств — в 5,3 раза. На 27 процентов увеличилось производство косметических средств для губ, на 38,9 процента — средств по уходу за кожей лица.

Рост выпуска детских кремов составил более чем 1,4 раза, защитных средств для кожи — в 1,3 раза, а духов — свыше 3,3 раза.

Сегодня в столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться большим, малым и средним предприятиям. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.