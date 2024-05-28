Москвичам дали совет из-за жары

Длительное пребывание на улице нежелательно из-за пришедшей жары в Москву. Специалисты комплекса городского хозяйства дали москвичам и гостям столицы соответствующие рекомендации в своем телеграм-канале.

Горожанам напомнили, что солнце сохраняет максимальную активность с 11:00 до 17:00. В этот период эксперты посоветовали находиться в тени. Кроме того, в жаркие дни рекомендуется отдать предпочтение светлой и просторной одежде из натуральных тканей, а также не забывать о головном уборе.

Эксперты посоветовали отказаться от излишней физической нагрузки в жаркое время дня. Вместо интенсивных занятий спортом лучше отдать предпочтение простой гимнастике.

Кроме того, москвичам напомнили о важности соблюдения водного баланса. Горожанам необходимо пить больше воды, – норма равна 1,5–2 литрам в день. Также рекомендации коснулись питания. Эксперты посоветовали в такую погоду отказаться от сладкого, жирного и соленого. Вместо этого они рекомендовали употреблять больше фруктов и овощей. Также в горхозяйстве напомнили о необходимости осторожно подходить к использованию кондиционера. Комфортной для организма температурой специалисты назвали 23–27 градусов тепла, обратив внимание, что резкое перемещение из теплого пространства в холодное может привести к простуде. Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что 28 мая ожидаются рекордные 26–27 градусов. Это будет самый теплый день с начала весны. Однако к выходным ситуация с погодой изменится. 1 и 2 июня столбики термометров опустятся до 23–25 градусов. Помимо этого, в выходные ожидаются грозовые дожди.