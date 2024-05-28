Обновленная выставка стрит-арта открылась у Курского вокзала

Обновленную выставку стрит-арта «Ритм города: от восхода до заката» открыли на стене вдоль ж/д путей, между Курским вокзалом и тоннелем на ул. Верхняя Сыромятническая. Об этом журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Мы с удовольствием как город в этом проекте участвуем, я считаю, что это только начало массового внедрения public art в городе. Надо сказать, что процесс раскачивается не так быстро как хотелось бы, но это очень тонкая материя – тема внедрения уличного искусства на такой корректной, конкурентной при этом и здоровой основе. Наша идея в том, чтобы через такой подход, через компетентное жюри, классных художников, развить культуру высокого уровня стрит-арта на улицах Москвы. <...> Это такой жанр искусства, что сложно заранее запланировать. Мы ищем скорее возможности, куда можно внедриться, и я очень надеюсь более системно этим заниматься, чтобы таких возможностей становилось больше», – сказал Кузнецов.

На стене длиной почти 100 м появилось шесть муралов современных стрит-арт артистов, каждый из которых показал свое представление о ритме города. Выставка будет работать до осени, потом экспозиция поменяется.