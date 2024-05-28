Проект «Активный гражданин» открыл голосование за лучшее граффити о Москве

Участникам проекта «Активный гражданин» предложили проголосовать за лучшие граффити выставки «Нетстен». Тема экспозиции из шести работ — «Ритм города».

Бетонное полотно забора вдоль железнодорожных путей недалеко от станции метро «Курская», а также от «Винзавода» и Artplay длиной 72,5 м и высотой 2,5 м разделили на шесть частей — по числу художников. Авторы должны изобразить, как Москва меняется с ходом суток, пишет сайт mos.ru.

Впервые проект для художников запустили в 2022 году. С тех пор два раза в год молодые авторы представляют свои работы. Посмотреть их могут все желающие.

Выставку курирует Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура).

Ранее НСН сообщала, что в столичном Гостином Дворе 20—23 июня пройдёт ХIII Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность».