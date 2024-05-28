На «Рыбной неделе» пройдет 600 мастер-классов

Гостей на мероприятиях фестиваля ждут до 2 июня

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В столице проходит фестиваль «Москва на волне. Рыбная неделя». До 2 июня на его площадках в городе пройдет почти шестьсот творческих и кулинарных мастер-классов для детей и взрослых. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы.

«Всего планируется провести около 600 занятий, объединенных морской тематикой. Например, на 10 фестивальных площадках гостям предложат попробовать себя в роли художников-маринистов, еще на восьми — расскажут, почему Москву называют портом пяти морей. Большинство мастер-классов посвятят приготовлению блюд из разных видов рыбы», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Так, на Тверской площади в пальмовой оранжерее желающих будут знакомить со штурманским делом и флотскими сигналами. В будни здесь ровно в 15 часов москвичей и гостей столицы научат вязать морские узлы, а в 16 часов — сигнальные флажки. В выходные на этой площадке в 17 часов вечера дети будут мастерить украшения из лент и ракушек.

30 мая в 15 часов в сквере на улице Хачатуряна,1 июня в 18 часов в Олимпийской деревне и 2 июня в 14 часов на улице Грекова состоятся встречи «Порт пяти морей», на которых горожанам расскажут о столичных водоемах. А на лекциях «Секреты рыболова» гостей будут ждать 28 мая у станции метро «Некрасовка», на Сухонской улице, Коптевском бульвар и в других местах.

Каждый день у фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ и на Школьной улице с 12 до 20 часов будут проводиться уроки живописи. Участники встанут за мольберт, попробуют рисовать морские пейзажи и послушают лекции о художниках-маринистах.

Также в столице подготовлена обширная программа гастрономических мастер-классов. Московские шеф-повара научат готовить блюда из форели, лосося и других видов рыбы. 29 мая в 13 часов на бульваре Дмитрия Донского состоится мастер-класс по лепке рыбных пельменей, а 31 мая в 16 часов на улице Теплый Стан будут делать риет из форели и 1 июня в 13 часов — брускетты с сайрой, печенью трески и паштетом из тунца. В первый день лета в 17 часов в Зеленограде, на Ореховом бульваре и на Святоозерской улице желающих научат делать по советскому рецепту легендарный салат «Мимоза».

Настоящим гастрономическим центром станет студия рынка «Москва на волне», где с 28 по 31 мая с 18 часов будут ежедневно варить уху из окуня. Здесь же 1 и 2 июня с 12 часов состоится запекание кальмара с овощами на гриле, а с 18 часов — приготовление форшмака из сельди с хрустящим хлебом.

Еще на пятнадцати площадках фестиваля, среди которых площадь Революции, улица Адмирала Руднева и Волгоградский проспект, юные кондитеры будут украшать имбирное печенье в форме рыбок съедобными декорациями. Подробная программа фестиваля опубликована на его странице в сети интернет.