Погода в Москве в конце мая резко изменилась – на смену аномальному похолоданию пришла жара, которая не характерна для весны. Продержится такая погода с температурой воздуха около +30 градусов в течение нескольких дней, к выходным в столицу придут весенние грозы и дожди, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Газета.Ru

По словам ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, температура воздуха 1 и 2 июня в Москве будет выше нормы на 4–5 градусов. Москва24

Она также предупредила, что к выходным усилится ветер.

«В субботу и воскресенье в ночные часы без осадков, а днем местами небольшой кратковременный дождь. Ночи теплые +15...+17 в Москве, по области +12...+17. Дневная температура в городе +26...+28, а в области +23...+28», — заключила метеоролог. Говорит Москва