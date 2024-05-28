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Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе

Три из пяти участков магистрали уже построены.

Мэр рассказал о строительстве трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе
© Mos.ru

Строительство трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершится в 2026 году. Ее общая готовность уже превысила 70 процентов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Она пересечет четыре крупные магистрали: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, а также свяжет Минское и Симферопольское шоссе и сделает удобнее поездки между районами ТиНАО», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Три участка трассы уже завершены. Еще два, от транспортного узла «Столбово» до улицы Поляны и от улицы Поляны до Варшавского шоссе, — сейчас строятся. Всего специалистам предстоит проложить более 43 километров дорог, в том числе одну эстакаду, пять путепроводов и один тоннель. Кроме того, обустроят 16 пешеходных переходов.

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Сергей Собянин
Москва