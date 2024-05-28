В Москве реализовали более 5 тыс. объектов на торгах

Более 5 тыс. зданий и помещений реализовали в Москве с начала года в рамках торгов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

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"На торги выставляется городское имущество, которое жители, предприниматели и инвесторы могут арендовать или приобрести в собственность, а также получить право на строительство, размещение некапитальных объектов или ведение торговой деятельности. В первом квартале этого года город реализовал более 5 тыс. лотов - на 50% больше, чем в январе - марте 2023 года. Объем торгов за три месяца превысил 27,7 млрд рублей", - сказала заместитель мэра Москвы, глава департамента Мария Багреева.

Отмечается, что наибольшим спросом пользовались машино-места: с января по март жители столицы приобрели порядка 3,8 тыс. таких объектов. Популярна и коммерческая недвижимость - инвесторы купили и арендовали 730 нежилых помещений и зданий. В тройку лидеров также вошло жилье: с начала года на торгах продано около 340 квартир.

Кроме того, в первом квартале реализовано 143 нестационарных торговых объекта. Победители торгов открывают в них кафе и пункты проката спортинвентаря, продовольственные и сувенирные магазины или самостоятельно размещают в определенных договором местах павильоны и киоски, торговые автоматы, тележки с мороженым и напитками, бахчевые развалы и елочные базары. Также предприниматели и жители столицы приобрели или арендовали на аукционах 53 земельных участка. Из них 33 лота - для индивидуального жилищного строительства, остальные 20 - для коммерческого использования.

"Конкуренция на торгах составила восемь участников на лот. Из всех видов реализованных объектов наиболее востребованными оказались квартиры: в среднем на один объект претендовало 18 участников. На торгах по продаже и аренде земельных участков конкуренция составляла 11 претендентов на лот. За приобретение коммерческих помещений конкурировали в среднем около восьми инвесторов, за аренду - трое. Торги по продаже машино-мест собирали в среднем четырех участников, по нестационарным объектам - двух", - добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.