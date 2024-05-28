Собянин: В июне пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

Цикл мероприятий для собак и их владельцев стартует в столице в июне. Об этом во вторник, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В московских семьях проживает более 1,4 миллиона собак, и забота о комфорте домашних питомцев составляет немалую часть нашей повседневной работы, — написал глава города в своем личном блоге.

Мэр напомнил, что в 2023 году на портале mos.ru был запущен специальный сервис «Мой питомец», на котором собрано множество полезной информации об уходе за домашними питомцами. Также с 2021 года реализуется проект «Питомцы в Москве», цель которого — создание и модернизация площадок для выгула собак.

С 1 по 30 июня на площадках проекта «Питомцы в Москве» пройдет цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник». Всего пройдет более 50 мероприятий. Например, врачи передвижных ветстанций «ВЕТ Мобиль» проведут первичные консультации и осмотры питомцев, а специалисты «Мобильного груминга» объяснят, как правильно заботиться о шерсти и когтях собак.

Собянин добавил, что на лекциях эксперты расскажут, как поддерживать здоровье и физическую активность собак разных пород. Профессиональные кинологи в свою очередь проведут показательные выступления и расскажут о подвигах собак-спасателей, поводырей и розыскников.

В столице также пройдет фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который объединит летние активности. Он станет самым продолжительным в мире и продлится 100 дней.