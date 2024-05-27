Москвичам пообещали открытие купального сезона раньше Сочи

Купальный сезон в Москве получится открыть раньше, чем в Сочи — температура воды в столичных реках поднимется до приемлемых значений уже к выходным. Благоприятную для купания погоду пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

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«К концу недели за счет того, что ночные температуры будут около плюс 15 градусов, а дневные очень высокие, к выходным дням 20-градусная температура (воды — прим. «Ленты ру») очень вероятна», — спрогнозировал синоптик.

Вильфанд отметил, что температура воды в Москве и области будет выше, чем на Черноморском побережье. Там сейчас вода прогрелась до 17-18 градусов, и открывать купальный сезон рано, считает метеоролог.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что открыть купальный сезон в мае на побережье Черного моря не получится. Причиной тому, по словам специалиста, станут частые дожди.