Реликвии из семейной коллекции разведчика Лукина представят в Музее Победы

Обновленная выставка «Семейные реликвии» откроется 28 мая в Музее Победы. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

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В новую экспозицию, объединяющую раритеты из семейных коллекций, войдут личные вещи и награды участника партизанского движения, сотрудника советских спецслужб, писателя Александра Александровича Лукина.

Выставка подготовлена в рамках акции Министерства культуры России «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Старт обновляемому выставочному проекту был дан в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев».

Уточняется, что раритеты разведчика Лукина будут представлены на выставке «Семейные реликвии» до 2 июня.

28 мая состоится торжественное мероприятие ко Дню пограничника в филиале Музея Победы — Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии». Участие в программе примут представители пограничной службы ФСБ России, ветеранских организаций, муниципальных образований, учащиеся кадетского класса пограничной морской охраны школы № 1784 имени Генерала армии В. А. Матросова, а также ветераны боевых действий.