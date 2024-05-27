Синоптик рассказал, когда в Москве откроется купальный сезон

Занимающиеся закаливанием москвичи и гости столицы уже успели открыть купальный сезон, однако большинство людей предпочитают залезать в воду, температура которой составляет не ниже 19 градусов выше нуля. О том, когда в столице можно будет официально купаться, рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

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— Люди, которые занимаются моржеванием, уже залезают в водоемы. Но большинство купаются при температуре воды 19 градусов. Думаю, что начиная с 30 мая она уже прогреется до этих значений. И можно будет купаться, — пояснил синоптик «Москве 24».

Температура воздуха во второй половине недели в столице может достичь 30-градусных значений, это характерно для июльской погоды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что со среды по четверг, с 29 по 30 мая, температура воздуха составит 27–29 градусов тепла, причем на западе Москвы не исключены 30-градусные значения.

Начало лета в столичном регионе будет переменчивым: тепло временно сменится кратковременным похолоданием. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.