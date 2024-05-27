Фестиваль «Природа стран БРИКС» откроется в «Аптекарском огороде» 29 мая

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 29 мая откроется фестиваль «Природа стран БРИКС», сообщила пресс-служба вуза.

«29 мая в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится торжественное открытие фестиваля «Природа стран БРИКС» и выставки в рамках фестиваля, на которой можно будет ознакомиться с растениями и животными всех стран-членов БРИКС. Фестиваль проходит с 30 мая по 31 июля. <…> В уникальную экспозицию вошли ботанические и анималистические картины, а также арт-объекты из бумаги авторства профессиональных художников и участников всероссийского экологического художественного конкурса «Флора и фауна стран БРИКС». Красочные орхидеи, камелии, лотосы, рябчики, филины, туканы впечатлят посетителей всех возрастов», – сказали в пресс-службе.

Там добавили, что гостей двухмесячного фестиваля также ждут экскурсии, просветительские мероприятия и мастер-классы по ботаническому искусству для всей семьи.