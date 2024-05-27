День Пограничника отметят в Музее «Г.О.Р.А.» 28 мая

Торжественное мероприятие ко Дню пограничника состоится 28 мая в филиале Музея Победы — Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии». Об этом в понедельник, 27 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

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Мероприятие пройдет на площадке военно-морской техники, около обновленного речного артиллерийского катера «Шмель». Участие в программе примут представители пограничной службы ФСБ России, ветеранских организаций, муниципальных образований, учащиеся кадетского класса пограничной морской охраны школы № 1784 имени Генерала армии В. А. Матросова, а также ветераны боевых действий.

— Начнется программа с торжественного поднятия флагов и традиционного возложения цветов к памятнику военным морякам, погибшим в битве под Москвой в 1941–1942 годах. Затем ветеранам морских пограничных войск Российской Федерации вручат почетные грамоты, — рассказали в Музее Победы.

Кроме того, перед участниками и гостями выступит военный оркестр, а посетители Музея «Г.О.Р.А.» смогут присоединиться к мероприятию бесплатно.

Начало события — в 12:00.

1 июня в Музее Победы пройдет большая бесплатная программа в честь Дня защиты детей. Гости до 14 лет и многодетные семьи смогут свободно посетить учреждение.