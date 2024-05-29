Новый штамм COVID-19 "Флирт" не выявлен в мае в Москве

По итогам майского мониторинга случаев инфицирования новым штаммом коронавируса FLiRT среди жителей столицы не обнаружено. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве четко отработана система управления при различных сезонных заболеваниях. Мы постоянно проводим мониторинг циркулирующих вирусов – наши специалисты определяют, к каким штаммам они относятся, какими характеристиками обладают и какую тяжесть заболевания вызывают. Стоит отметить, что данный подштамм внесен в международную базу PANGO недавно – 21 мая. В связи с этими мы провели ретроспективный анализ нашей базы данных выявленных вирусов и увидели FLiRT в предыдущих постановках в марте и апреле. Но он был минимальным – всего девять случаев. Он не доминировал. Майский мониторинг показал, что среди москвичей новый штамм коронавируса не обнаружен», – сказала Ракова.

Она добавила, что перед началом эпидсезона выполняется анализ всех заболевших для тотального изучения структуры заболеваемости в городе, а для понимания генетической изменчивости возбудителя проводится полногеномное секвенирование всей линейки ОРВИ.