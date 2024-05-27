Ландыши и купальницы зацвели в Подмосковье
В Московской области уже распускаются ландыши и купальницы, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Некоторые первоцветы уже отцвели, однако им на смену приходят новые распускающие свои бутоны растения. Сейчас в Подмосковье начинается период цветения ландышей и купальниц. Оба этих растения хоть и не включены в Красную книгу Московской области, однако занесены в мониторинговый список как уязвимые таксоны, нуждающиеся в постоянном контроле и наблюдении», – приводит пресс-служба слова министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова.
Отмечается, что ландыши – ядовитые цветы.
«Краснокнижные растения собирать запрещено, за это предусмотрено административное наказание. Распространенные виды и находящиеся под наблюдением собирать не запрещено, однако такие действия могут привести к изменениям в экосистеме и быстрому попаданию таких растений в Красную книгу. Поэтому рекомендуем жителям уносить из леса впечатления не в своих руках, а в камерах телефонов и фотоаппаратов», – добавил Фирсов.