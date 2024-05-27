Ландыши и купальницы зацвели в Подмосковье

В Московской области уже распускаются ландыши и купальницы, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

«Некоторые первоцветы уже отцвели, однако им на смену приходят новые распускающие свои бутоны растения. Сейчас в Подмосковье начинается период цветения ландышей и купальниц. Оба этих растения хоть и не включены в Красную книгу Московской области, однако занесены в мониторинговый список как уязвимые таксоны, нуждающиеся в постоянном контроле и наблюдении», – приводит пресс-служба слова министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова.

Отмечается, что ландыши – ядовитые цветы.