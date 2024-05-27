Участие в проекте «Парк Победы. Главный патриотический» приняли 150 тысяч человек

Активными участниками проекта «Парк Победы. Главный патриотический» начиная с 27 апреля 2024 года стали около 150 тысяч человек. Мероприятие проводится Музеем Победы и правительством Москвы на Поклонной горе. Об этом сообщила пресс-служба музея.

— Программа не просто предлагает посетителям интересный досуг, но и использует элементы исторической реконструкции. Это интересно как подрастающему поколению, так и взрослым. Каждые выходные гостей ждут более 60 тематических интерактивных площадок, бесплатные экскурсии и мастер-классы, спортивные соревнования, выставки оружия и спецтехники, концерты, подарки за участие в увлекательных квестах, — отметили в музее.

Там же проходит выставка трофейной техники, захваченной русскими военнослужащими в ходе СВО. Эта экспозиция пользуется особым интересом у посетителей проекта.

Проект был запущен в 2023 году, в течение которого его посетили около 200 тысяч человек. Мероприятие будет проводиться до середины октября.

Музей Победы в последние майские выходные представил насыщенную культурную программу. Были организованы различные мастер-классы, турниры и соревнования.