Проект «Лето в Москве» объединит полюбившиеся москвичам летние фестивали

Обширная программа мероприятий ждет жителей и гостей столицы в июне в рамках проекта «Лето в Москве». Например, для них проведут показ мод на Патриарших прудах, где также откроется бьюти-штаб для выпускниц.

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Девушки получат рекомендации от ведущих стилистов и визажистов города. Такая возможность будет у полутора тысяч выпускниц. Некоторые из них смогут принять участие в дефиле наравне с профессиональными моделями.

Кроме того, 12 июня начнется фестиваль «Времена и эпохи» — в центре города расположится многокилометровый исторический музей под открытым небом. В парках пройдут реконструкции известных сражений, а гости погрузятся в важнейшие исторические периоды России и узнают об античных корнях культуры страны, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице пройдет фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который объединит летние активности. Он станет самым продолжительным в мире и продлится 100 дней. Горожан ждут выступления уличных музыкантов, мастер-классы, литературные чтения и многое другое.

В столице пройдет фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который объединит летние активности. Он станет самым продолжительным в мире и продлится 100 дней. Горожан ждут выступления уличных музыкантов, мастер-классы, литературные чтения и многое другое.