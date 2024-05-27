Сергей Собянин назвал самые быстрорастущие отрасли производства в Москве

За последние пять лет в Москве выросло производство одежды в 62,4 раза. Эта отрасль является самой быстрорастущей в столице. Об этом в понедельник, 27 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Столичные предприятия выпускают как масс-маркет, так и дизайнерскую одежду. Кроме того, новый виток развития получила и текстильная промышленность города. После ухода зарубежных брендов столичный бизнес смог занять свободные ниши. Помимо одежды и текстиля самыми активно растущими отраслями стали производства электрооборудования, машин, прродкутов питания, лекарств и медицинских изделий, компьютеров, электронных и оптических товаров.

— В целом последние пять лет промышленность Москвы показывает рекордные результаты. Количество промплощадок превысило 4,2 тысячи. Число работников — 725 тысяч. По итогам 2023 года доля Москвы в общем объёме инвестиций в промышленность России увеличилась до 8,1 процента (без учета добывающей промышленности). Большую роль в этом сыграли системные городские меры поддержки, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы поблагодарил предпринимателей за вклад в развитие города. По его словам, свыше 985 компаний представили свою продукцию на «Московской неделе интерьера и дизайна».

Столица остается одним из первых субъектов РФ, который реализовал региональные программы льготного кредитования, их насчитывается уже шесть. Глава города подчеркнул, что поддержка правительства предусматривает кредитование, факторинг и даже гарантийное содействие.